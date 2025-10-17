Cristiana Jesus reage a crítica sobre o filho e dispara recado nas redes sociais

Cristiana Jesus, ex-concorrente da Casa dos Segredos, recorreu às redes sociais para reagir a um comentário negativo que envolvia o filho. A polémica surgiu depois de Cristiana se mostrar a cozinhar pizza para a criança nas redes sociais.

Nos stories do Instagram, Cristiana partilhou uma captura de ecrã da mensagem que recebeu: «Pizza Cristiana para o almoço de uma criança? Repensa como estás a agir enquanto mãe, há que ter responsabilidade na alimentação.»

A ex-concorrente não se deixou ficar e respondeu com firmeza e ironia: «Adoro como uma pizza consegue despertar tanto instinto maternal nos outros. Pena que não alimente o bom senso também. Há mães que dão pizza, há outras que dão opinião sem ninguém pedir. Cada um alimenta o que tem. bjjss, boa noite.»

Guilherme, de apenas 5 anos, é fruto da relação de Cristiana com Cláudio Alegre. Com toda a situação, a ex-concorrente mostrou que sabe lidar com as críticas e mantém-se fiel às suas escolhas de mãe.