Cristiana Jesus mostra mudança impressionante no seu rosto após intervenção estética

Que calor! As fotos de Cristiana Jesus que estão a fazer subir a temperatura no carnaval do Rio de Janeiro. E há um detalhe que faz a diferença

Cristiana Jesus submeteu-se recentemente a uma rinosseptoplastia, um procedimento estético que corrigiu uma das suas maiores inseguranças: o nariz. A ex-concorrente da Casa dos Segredos esteve a responder a algumas questões dos fãs sobre a intervenção que fez e contou que o resultado final ainda não está totalmente como quer.

«Estou a recuperar. Demora até um ano para o resultado final, mas já estou muito feliz», garantiu, em resposta a uma pergunta de um fã, que foi divulgada nos seus stories do Instagram.

Pode ver aqui a imagem em questão:

Cristiana Jesus reage a crítica sobre o filho e dispara recado nas redes sociais

Cristiana Jesus, ex-concorrente da Casa dos Segredos, recorreu às redes sociais para reagir a um comentário negativo que envolvia o filho. A polémica surgiu depois de Cristiana se mostrar a cozinhar pizza para a criança nas redes sociais.

Nos stories do Instagram, Cristiana partilhou uma captura de ecrã da mensagem que recebeu: «Pizza Cristiana para o almoço de uma criança? Repensa como estás a agir enquanto mãe, há que ter responsabilidade na alimentação.»

A ex-concorrente não se deixou ficar e respondeu com firmeza e ironia: «Adoro como uma pizza consegue despertar tanto instinto maternal nos outros. Pena que não alimente o bom senso também. Há mães que dão pizza, há outras que dão opinião sem ninguém pedir. Cada um alimenta o que tem. bjss, boa noite.»

Guilherme, de apenas 5 anos, é fruto da relação de Cristiana com Cláudio Alegre. Com toda a situação, a ex-concorrente mostrou que sabe lidar com as críticas e mantém-se fiel às suas escolhas de mãe.