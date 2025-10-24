Esta foi a 'polémica' reação de Cristiana Jesus ao caso do filho da vereadora de Vagos

O país continua em choque com o homicídio de Susana Gravato, vereadora da Câmara Municipal de Vagos, alegadamente morta a tiro pelo próprio filho, de apenas 14 anos. O caso abalou a opinião pública e levou várias figuras conhecidas a reagir. Entre elas, Cristiana Jesus, ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos, que partilhou um reels nas redes sociais com uma reflexão sentida sobre o tema e sobre a juventude que se está a desenvolver.

«Deus nos livre de levantar a mão para dar uma palmadinha», começou por dizer, num desabafo sobre a forma como os pais, hoje, lidam com a educação e a disciplina dos filhos. A influenciadora alertou ainda para aquilo que considera uma crescente falta de respeito e de limites: «Estamos a criar filhos que não sabem ouvir um “não”, filhos que acham que tudo se resolve com um “desculpa” e que o respeito é opcional».

Cristiana Jesus esclareceu que o objetivo da sua partilha não é gerar polémica, mas sim refletir sobre o momento atual: «É simplesmente a opinião de uma mãe que está assustada com este novo mundo».

A publicação gerou forte impacto nas redes sociais, com muitos seguidores a identificar-se com a mensagem da ex-concorrente. Ainda assim, o desabafo de Cristiana Jesus não deixou ninguém indiferente, reacendendo o debate sobre o papel da família e da educação perante uma tragédia que comoveu o país.

