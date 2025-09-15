Revelação bombástica: Há dois concorrentes do Secret Story que estão ligados a Cristiano Ronaldo

Jogou no Benfica e foi 'rival' de Cristiano Ronaldo. Agora, é concorrente do Secret Story 9

A nona edição do Secret Story - Casa dos Segredos já arrancou e os novos concorrentes escondem segredos surpreendentes. O que dois deles não sabem é que têm algo em comum: ambos têm ligação a Cristiano Ronaldo.

Falamos de Bruno e de Sandro. Bruno Simão tem 40 anos, vem de Cascais e é ex-futebolista. Para muitos, pode ser desconhecido, mas tem um passado marcado pelas luzes da ribalta. Por sua vez, Sandro, tem 44 anos, vem de Olhão, e no seu currículo está uma carreira como «barbeiro das estrelas». E a lista de clientes é bem famosa e cheia de futebolistas de renome internacional.

Bruno Simão foi jogador do Benfica, mas também passou por vários clubes Europeus e do panorama nacional, entre eles Os Belenenses, Slovan Bratislava, Dinamo de Bucareste, Khazar, Casa Pia e Atlético CP.

Na sua carreira desportiva, chegou a defrontar Cristiano Ronaldo, quando ambos faziam parte dos escalões jovens do Benfica e Sporting, respetivamente. Os dois foram ainda colegas na seleção nacional Sub-17.

Sandro Fernandes é barbeiro e já atendeu estrelas como Cristiano Ronaldo, John Terry, Anderson Talisca, João Félix, Alex Telles, Otávio, Marcelo Brozovic e até o treinador português Jorge Jesus.

