Revelação bombástica. Esta concorrente gastou uma fortuna só para ver Cristiano Ronaldo: e o valor choca qualquer um

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Cristiano Ronaldo é um dos craques do futebol mais idolatrados do Mundo e há quem cometa loucuras só para o poder ver jogar. Marisa Susana foi uma delas. A concorrente do Secret Story - Desafio Final confidenciou a Afonso, Pedro Jorge e a João Ricardo que já pagou uma fortuna só para ver CR7.

Durante uma conversa no jardim da casa mais vigiada do País, Marisa Susana recordou o jogo em que Portugal venceu a Liga das Nações, em junho do ano passado.

«Eu já tinha os bilhetes para ir ver Portugal com França a Estugarda. E depois eles ganharam, vendi os bilhetes e ainda consegui arranjar bilhetes para ir ver a Munique. Lá na Alemanha todos diziam: 'Portugal, jamais vai ganhar à Alemanha'. Eu já tinha quatro bilhetes, sabes porquê? Porque estavam todos a tentar convencer: 'Não, Portugal nunca ganhou à Alemanha, isso não vai acontecer'. E eu comprei bilhetes para ir ver», começou por revelar.

Foi então que a concorrente surpreendeu ao contar quanto é que gastou para ver o jogo: «800 euros cada bilhete.»

Afonso não escondeu o espanto. «Tu pagaste 1600 euros por dois bilhetes?», questionou. «Ver o Ronaldo, assim de frente. O meu filho queria muito ir», justificou Marisa Susana.