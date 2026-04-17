Familiar de Cristiano Ronaldo vence reality show. Saiba quem é a nova estrela da família

Ivana Rodríguez entrou no Top Chef: Dulces y Famosos conhecida como irmã de Georgina Rodriguez e cunhada de Cristiano Ronaldo e saiu como vencedora. A jovem conquistou o título do programa culinário espanhol e surpreendeu ainda com um gesto solidário: doou o prémio de 100 mil euros na íntegra à ONG Associação el Ángel de Javi.

O caminho até à final contou com o apoio incondicional de Georgina, que na véspera da grande noite deixou uma mensagem pública que rapidamente comoveu as redes sociais: "Estás na final, deste tudo de ti. Ver-te aí deixa-nos incrivelmente orgulhosos. Estamos muito orgulhosos de ti. Mal posso esperar para te ver brilhar, para te ver a encantar-me com todos os teus bolos e doces e o teu novo talento. Mal posso esperar para te ver em breve e aproveitar este novo capítulo", confessou a noiva de Cristiano Ronaldo.

Com o troféu em mãos, Ivana deixou claro que esta vitória representa muito mais do que um título. Num desabafo que tocou os seguidores, a jovem afirmou-se para além do apelido que a tornou famosa: "Nem nos meus sonhos mais loucos eu poderia imaginar que 2026 me daria este presente. Sou irmã da Georgina e cunhada do Cristiano, mas também sou a Ivana Rodríguez e estou muito feliz que todos tenham tido a oportunidade de me conhecer", confessou ainda a jovem.