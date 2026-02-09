Venceu um reality show da TVI e acaba de se formar em enfermagem aos 59 anos

Cristina Areia venceu a 2.ª recruta da 1.ª Companhia, em 2005, mas a sua cara não passa despercebida aos portugueses pela longa carreira na representação. Atualmente vive no Reino Unido e trocou a representação pela área da saúde.

A filha de Carlos Areia mudou-se para o Reino Unido, onde começou por trabalhar como auxiliar de enfermagem. No dia 14 de janeiro de 2026, a ex-recruta partilhou uma conquista que encheu a família de orgulho: concluiu um curso de Enfermagem aos 59 anos.

Numa publicação emotiva nas redes sociais, a ex-recruta escreveu uma carta que é uma autêntica declaração de amor à filha, com a lição de que não há prazo para os sonhos:

«Hoje graduo-me em Enfermagem, carregando comigo cada noite tardia, cada dúvida e cada momento em que escolhi não desistir. Fiz isto não apenas por mim, mas para te mostrar, Catarina, que os sonhos valem sempre a pena lutar por eles. Houve vozes que disseram que era tarde demais ou que eu não era suficiente — mas continuei em frente. Escolher uma vida dedicada a cuidar dos outros, oferecendo conforto e bondade, encheu o meu coração mais do que alguma vez imaginei.», começou por escrever.

Cristina Areia aproveitou ainda para agradecer a quem a acompanhou durante os quatro anos de estudo:

«Esta jornada foi possível com o apoio do DJ, o meu amado marido, que esteve ao meu lado durante estes quatro anos desafiantes. E a minha companheira de estudo, Sarah — cujo apoio, encorajamento e boas gargalhadas me ajudaram a superar os exames e trabalhos mais difíceis, quando por vezes o riso era exatamente aquilo de que precisávamos.», acrescentou.

Por fim, a ex-recruta dirigiu um conselho à filha Catarina, de 23 anos:

«Minha tronquinha, acredita sempre em ti mesma, mesmo quando for difícil. Nunca deixes que ninguém te faça sentir menor. Eu continuei para que um dia soubesses — nunca desistir vale sempre a pena. Vai e segue o teu sonho. Acredito em ti de todo o coração.», concluiu.