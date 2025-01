Cristina Ferreira deixa estúdio sem palavras com discurso forte: «Nunca se esqueçam disto…»

Cristina Ferreira foi homenageada na gala final com imagens da sua apresentação.

A apresentadora fez um discurso forte e emotivo que não deixou ninguém indiferente.

Cristina Ferreira deixou uma mensagem muito especial na grande final do Secret Story - Casa dos Segredos. Após passaram várias imagens da sua apresentação desta última edição, a apresentadora dirigiu-se ao público e nada ficou por dizer.

«Eu acho que as pessoas não têm bem noção do que é apresentar um programa como estes. Se é muito exigente para eles (concorrentes), é muito exigente para a Voz, é muito exigente para mim e é muito exigente para uma equipa inteira que todos os dias lida com 20 e muitas pessoas e precisa de as amparar a todas», disse.

Cristina Ferreira continuou: «Às vezes as pessoas não compreendem as nossas decisões, não compreendem as minhas perguntas, não compreendem o porquê de certas coisas, nunca se esqueçam disto: nós sabemos mais do que qualquer telespectador».

«E há uma coisa que garantimos, estão aqui eles (ex-concorrentes) para confirmar, não há ninguém que entre nesta casa e que nós não queiramos proteger ou não o façamos todos os dias, será sempre esse o nosso maior objetivo e meu, será sempre o de que ninguém saia daquela casa pior do que entrou», sublinhou Cristina Ferreira.

A diretora de entretenimento e ficção da TVI acrescentou: «Errarei certamente, é muito difícil às vezes escolher a pergunta certa, é muito difícil escolher o tom com o qual os confronto, mas este é também um jogo em que a apresentadora tem que usar a sua intuição, o seu coração para o fazer e para lhe dar a si o melhor e às vezes o pior de cada jogador, é isso um Reality show».

«Faço-o aqui todos os domingos com duas pessoas que me são muito especiais, o Flávio e a Bruna, de quem gosto muito, que me trazem a energia certa para todos juntos fazermos chegar até si aquele que é o maior programa de todos e você, dia após dia, provou isso mesmo estando desse lado. Obrigada por nos confiar essa sua vontade de nos ver», concluiu.

De recordar que dia 31 de dezembro será sempre marcado pela passagem do ano, mas não só! Na noite passada ficámos a saber quem foi o grande vencedor da oitava edição do Secret Story - Casa dos Segredos.

Diogo Alexandre, Gonçalo, Renata, Margarida e Leomarte foram os cinco concorrentes que chegaram à grande final do Secret Story disputada esta terça-feira, mas só um levou o cheque dos 100 mil euros para casa.

Diogo Alexandre sagrou-se o grande vencedor desta edição do Secret Story, arrecadando o tão desejado prémio de 100 mil euros. Gonçalo ficou em segundo lugar, Renata em terceiro, Margarida na quarta posição e Leomarte na quinta.