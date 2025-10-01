Cristina Ferreira revela finalmente o segredo mais bem guardado: «Não digam a ninguém»

TVI foi a estação mais vista em setembro.

Canal agradeceu a confiança dos espectadores com mensagem especial.

Cristina Ferreira celebrou vitória com boa disposição.

A estação de Queluz de Baixo revelou com orgulho que retomou a liderança nas audiências televisivas nacionais. Nas redes sociais, a TVI agradeceu a todos os que contribuíram para este resultado e deixou uma mensagem de proximidade:

«No mês dos regressos, sabe bem voltar a casa. Sem medo de arriscar, conquistámos a liderança. Somos, e continuaremos a ser, a televisão feita por si. Obrigado pela sua companhia».

Cristina Ferreira também não escondeu a felicidade. No Instagram, a apresentadora e diretora de Entretenimento e Ficção reagiu à vitória com humor: «A @tvioficial ganhou o mês. Mas não digam a ninguém. É segredo».

O feito marca mais um passo importante na disputa entre canais generalistas e confirma a preferência do público português pela programação da TVI.