Segredo revelado: Do pequeno almoço ao jantar, descubra as refeições escolhidas por Cristina Ferreira

Cristina Ferreira partilhou com os seguidores um dos formatos mais populares das redes sociais: o “What I Eat in a Day” (O que como num dia). Na compilação de fotos publicadas nas suas redes, a apresentadora mostrou um dia completo das suas refeições, surpreendendo pela simplicidade e equilíbrio da alimentação.

O dia começa com um pequeno-almoço energético, composto por ovos, pão, abacate e café, uma combinação clássica que alia proteína, hidratos e gordura saudável. Ao almoço, Cristina opta por peixe grelhado, uma escolha leve e rica em nutrientes, ideal para quem procura manter uma rotina equilibrada.

Durante a tarde, o lanche é simples mas nutritivo: romã, uma fruta conhecida pelas propriedades antioxidantes. Já o jantar traz uma refeição mais completa, com bife e esparguete, garantindo o aporte de proteína e energia para terminar o dia.

Com esta partilha, Cristina Ferreira mostra que a sua alimentação se baseia em pratos simples, acessíveis e equilibrados, afastando-se de dietas restritivas ou tendências extremas. Uma rotina que combina praticidade e bem-estar, e que facilmente poderia inspirar quem procura melhorar os próprios hábitos alimentares, sem complicações.