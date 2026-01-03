Mesmo «adoentada», Cristina Ferreira não deixou de fazer isto: «Ajuda a melhorar»

Cristina Ferreira começou o ano «adoentada», com uma constipação que não a quer largar. Mas isso não foi desculpa para descurar a prática de exercício físico que cada vez prioriza mais.

Nos stories do Instagram, a diretora de entretenimento e ficção da TVI partilhou uma imagem em que se mostra a treinar ao final do dia desta sexta-feira, 2 de janeiro.

«Mesmo adoentada vim treinar. Até acho que ajuda a melhorar. Segundo dia do ano tinha de ter foco», escreveu a apresentadora do Secret Story naquela rede social.

Veja a partilha em baixo: