Cristina Ferreira partilha vídeo raro de 1997: apresentadora surge com 19 anos em concurso de manequins

Cristina Ferreira, 48 anos, voltou a surpreender os seguidores ao recorrer ao Instagram para partilhar um vídeo inédito da RTP, onde surge muito jovem e quase irreconhecível para muitos fãs. As imagens, divulgadas pelo programa “Rebobinar Portugal”, remontam a 1997, ano em que a apresentadora tinha apenas 19 anos.

No vídeo, Cristina Ferreira aparece numa espécie de concurso de manequins, revelando um lado pouco conhecido do seu passado. A publicação rapidamente se tornou viral, não só pela nostalgia, mas também pela jovialidade e naturalidade com que a atual estrela da TVI surge nas imagens.

Além de Cristina Ferreira, o vídeo inclui também uma jovem Sílvia Alberto, então com apenas 15 anos, igualmente participante nesse momento televisivo do final dos anos 90.

A apresentadora, que raramente partilha imagens tão antigas, não resistiu a partilhar a memória com os fãs, demonstrando surpresa e boa disposição perante o registo raro.

O vídeo completo está a despertar grande curiosidade entre os seguidores das duas apresentadoras, que adoraram revisitar o início das suas trajetórias públicas.