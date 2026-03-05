Não sabe o que fazer para o jantar? Cristina Ferreira mostra-lhe como fazer um brilharete num minuto

Cristina Ferreira voltou a mostrar que a simplicidade também pode ser protagonista à mesa. Numa partilha feita nas redes sociais, revelou um dos seus jantares preferidos: um prato rápido, nutritivo e feito com poucos ingredientes: tomate, grão-de-bico, espinafres e ovos, tudo preparado apenas com um fio de azeite.

A sequência de imagens mostra o processo passo a passo. Primeiro, os tomates cherry são salteados numa frigideira com um pouco de azeite, até começarem a libertar o seu sumo e a criar uma base de molho natural. Em seguida, junta-se o grão-de-bico, que acrescenta textura e proteína vegetal ao prato.

Depois entram os espinafres frescos, que murcham rapidamente com o calor e dão cor e valor nutricional à receita. O toque final são os ovos, abertos diretamente sobre a mistura quente e deixados a cozinhar lentamente até as claras ficarem firmes e as gemas ainda cremosas.

O resultado é um prato reconfortante e equilibrado, quase uma versão caseira de "shakshuka", receita vinda do médio oriente, mas com um toque pessoal. A própria apresentadora descreveu-o como um dos seus “ovos favoritos”.

Além de prático, este tipo de refeição encaixa numa tendência cada vez mais popular: pratos rápidos, nutritivos e feitos com ingredientes naturais. Entre proteína dos ovos, fibras do grão e vitaminas dos espinafres e do tomate, trata-se de uma combinação completa para um jantar leve.