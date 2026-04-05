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Nomeações surpreendentes, dupla expulsão e conflitos por resolver: Prepare-se para uma gala 'explosiva'

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A casa mais vigiada do país prepara-se para mais uma noite decisiva. A gala de hoje do Secret Story promete surpresas, momentos de tensão e várias decisões que poderão mudar o rumo do jogo. O ambiente dentro da casa pode aquecer e nem todos os concorrentes vão terminar a noite da mesma forma.

A casa mais vigiada do país volta a abrir as portas para mais uma noite de emoções fortes. A gala de hoje do Secret Story 10 promete momentos inesperados, decisões difíceis e várias surpresas preparadas pela temida Voz.

Esta será uma noite de dupla expulsão, o que significa que dois concorrentes vão abandonar a casa antes do final da emissão. A tensão entre os nomeados promete marcar o ritmo da gala, numa noite em que tudo pode mudar no jogo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Além disso, os assuntos mais quentes da semana vão estar em destaque. Conflitos, estratégias e momentos que marcaram os últimos dias dentro da casa serão analisados em direto, podendo gerar novas reações entre os concorrentes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Em plena época festiva, também não vão faltar ovos da Páscoa durante a gala. No entanto, resta saber se todas as surpresas serão tão doces quanto parecem ou se algumas podem trazer consequências inesperadas para os participantes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Como já é habitual, a Voz prepara ainda uma surpresa nas nomeações, prometendo apanhar concorrentes e público de surpresa com uma decisão que poderá mexer com o rumo do jogo.

Reality em direto?
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