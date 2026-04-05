Nomeações surpreendentes, dupla expulsão e conflitos por resolver: Prepare-se para uma gala 'explosiva'

A casa mais vigiada do país volta a abrir as portas para mais uma noite de emoções fortes. A gala de hoje do Secret Story 10 promete momentos inesperados, decisões difíceis e várias surpresas preparadas pela temida Voz.

Esta será uma noite de dupla expulsão, o que significa que dois concorrentes vão abandonar a casa antes do final da emissão. A tensão entre os nomeados promete marcar o ritmo da gala, numa noite em que tudo pode mudar no jogo.

Além disso, os assuntos mais quentes da semana vão estar em destaque. Conflitos, estratégias e momentos que marcaram os últimos dias dentro da casa serão analisados em direto, podendo gerar novas reações entre os concorrentes.

Em plena época festiva, também não vão faltar ovos da Páscoa durante a gala. No entanto, resta saber se todas as surpresas serão tão doces quanto parecem ou se algumas podem trazer consequências inesperadas para os participantes.

Como já é habitual, a Voz prepara ainda uma surpresa nas nomeações, prometendo apanhar concorrentes e público de surpresa com uma decisão que poderá mexer com o rumo do jogo.