O sonho que faltava cumprir. Cristina Ferreira prepara-se para nova fase emocionante: «Onde existe amor»

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Cristina Ferreira está prestes a dar vida a um projeto muito especial. A apresentadora revelou que já recebeu luz verde para reconstruir a antiga casa dos avós.

Cristina Ferreira está a preparar-se para concretizar um sonho antigo. A comunicadora revelou, esta terça-feira, dia 5 de maio, que já recebeu a aprovação necessária para avançar com a reconstrução da casa que pertenceu aos avós paternos.

A novidade foi partilhada com os seguidores através das redes sociais, onde explicou que o projeto já foi validado e que a obra deverá arrancar em breve. «Projeto aprovado» e «vai começar a reconstrução», anunciou.

Mais do que uma simples obra, trata-se de um projeto carregado de significado emocional. Na mesma publicação, Cristina Ferreira recordou as memórias que guarda daquele espaço, numa partilha íntima e nostálgica: «Foi aqui que o meu pai nasceu. Foi daqui que partiu para a guerra. Foi aqui que a minha avó chorou o medo e a saudade. Foi aqui que viveu o amor com o meu avô», escreveu.

A apresentadora destacou ainda a importância da casa na história da família e nas suas próprias memórias de infância: «Foi aqui que o meu avô recebeu todos os amigos. Foi aqui que retive a minha memória mais antiga, um rebuçado dado pela avó Gertrudes ao portão».

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Conhecida como «a casa velha», o espaço manteve-se assim desde que deixou de ser habitado, mas continua carregado de simbolismo: «Sempre assim a chamámos desde que a “vida” se ausentou destas paredes. E nasceram flores. Onde existe amor, haverá sempre flores», acrescentou.

A publicação foi acompanhada por várias imagens do local, mostrando o estado atual da casa que, em breve, deverá ganhar uma nova vida, mantendo vivas as memórias de várias gerações.

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