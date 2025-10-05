Cristina Ferreira brilha na Gala com look arrebatador e detalhe que dá que falar

Na gala deste domingo, Cristina Ferreira voltou a demonstrar porque é uma referência de estilo. Combinando cores clássicas e uma presença inconfundível, o seu look chamou imediatamente a atenção de todos. A apresentadora optou por um conjunto que equilibrava elegância e sofisticação, com detalhes que quebravam a monotonia e acrescentavam personalidade à produção.

O ponto alto do visual foi, sem dúvida, a parte de cima, de uma só manga, adornada com um folho que atravessa o corpo de um lado ao outro, conferindo movimento, fluidez e um toque de teatralidade subtil. Esta escolha trouxe um equilíbrio perfeito entre audácia e sofisticação.

O styling escolhido evidenciou a sua postura confiante, enquanto acessórios discretos deixavam o visual respirar, sem competir com o conjunto principal.

O toque final ficou por conta do detalhe da parte de cima, provando que Cristina domina a arte de transformar cada saída em momento memorável.