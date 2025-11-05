Tem pânico de trovoada? Cristina Ferreira ensina o truque infalível que herdou da mãe

Cristina Ferreira recorreu às redes sociais na noite desta terça-feira para partilhar um momento de introspeção e memória familiar. A apresentadora da TVI publicou, nas stories do Instagram, uma oração tradicional dedicada a Santa Bárbara, pedindo proteção contra as trovoadas.

«Santa Bárbara afastai a trovoada, lá para bem longe, onde não haja eira nem beira, nem folha de oliveira, nem pedrinha de sal onde possa fazer mal», escreveu.

Na mesma publicação, Cristina revelou que aprendeu esta oração com a mãe, que sempre teve medo de trovoadas: «Aprendi esta oração com a minha mãe, que sempre teve pânico de trovoada. Esta noite, confesso, que dei por mim a dizê-la».

A partilha rapidamente chamou a atenção dos seguidores pela sua simplicidade e carga emocional, mostrando um lado mais nostálgico da apresentadora, que não hesitou em revisitar um hábito de infância.