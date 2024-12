Cristina Ferreira volta a reagir a situação de Diogo Alexandre: «Vamos lá pôr aqui os pontos nos is»

Os últimos conflitos entre Renata e Diogo Alexandre dominam as conversas dentro e fora do Secret Story.

Cristina Ferreira comentou no «Dois às 10» a postura de Diogo Alexandre perante Renata e a missão que lhe foi atribuída.

A apresentadora também analisou a atitude de Renata e sugeriu que a concorrente procurava atenção de Maycon.

O Secret Story está ao rubro e os últimos acontecimentos entre Renata e Diogo Alexandre são tema dentro e fora da casa. Após os episódios da noite passada, Cristina Ferreira voltou a comentar o assunto no programa «Dois às 10» da TVI.

«Vamos lá pôr aqui os pontos nos is. Ele teve uma missão, cumpriu-a na perfeição, acabou a missão. A Margarida também tinha que se afastar do Gonçalo, acabou a missão, voltou para o Gonçalo. Todos já tiveram missões, acabava a missão e eles lá arranjavam maneira de sair da missão e de ninguém perceber», começou por referir a apresentadora.

Em resposta a um comentário do colega Cláudio Ramos, a diretora de entretenimento e ficção da TVI sublinhou: «Mas que a gente não pode dizer que ele não sabe o que está a fazer, não podemos. Aliás, sabem quase todos o que estão a fazer lá dentro, essa é que é essa».

Cristina Ferreira comentou ainda a postura de Renata nesta situação: «Acho que ela o fez muito para ter atenção do Maycon, isto é a minha perceção. Fugiu-lhe das mãos, que ela não estava à espera que isto acontecesse, nem achava que aquilo iria alastrar à casa toda».

Recorde o que aconteceu:

No Secret Story, a tensão entre Renata, Maycon e Diogo Alexandre parece não ter fim. Os concorrentes envolveram-se numa nova troca de acusações durante uma dinâmica na casa. Renata e Maycon acusaram o concorrente de 'faltar ao respeito' ao casal e tudo devido à dinâmica do espelho que continua a dar que falar.

Foi durante o Especial com Cristina Ferreira que os concorrentes assistiram às imagens que estão a dar que falar. Renata acusou Diogo Alexandre de faltar ao respeito após um comentário feito pelo colega durante a dinâmica do espelho. A concorrente chamou o colega para uma 'terapia' durante a obrigação de estar sentada em frente a um espelho.

Durante o momento, afirmou que não era saudável olhar tanto ao espelho e começou a enumerar defeitos que vê em si mesma. Diogo, por sua vez, comentou que o que não era saudável era ficar a olhar tanto para a colega. Após o comentário, virou as costas. Renata contou a Maycon e o amigo especial não gostou.

Cristina Ferreira questionou à concorrente qual o desconforto sentido. Renata preferiu não comentar. Por sua vez, Diogo Alexandre pronunciou-se, afirmando que não estava a flirtar com a concorrente: «Já pedi desculpa».

Maycon acredita que Diogo tem procurado cada vez mais a amiga especial, mas o mesmo nega: «Neste caso do espelho quem me chamou foi a Renata e eu vim».

«Se se sente desconfortável, porque é que chama o Diogo?», questionou a apresentadora. A estudante de Direito respondeu: «A partir do momento que eu estou dentro de uma casa e o Diogo é concorrente, eu não posso ignorar (...) O Diogo não tem culpa do que sente», acrescentou ao mencionar que não se sentiu desrespeitada.

Os concorrentes assistiram a todas as imagens do momento em questão para se apurar a verdade:

Após a visualização das imagens, nas quais se assiste ao momento em que Diogo fez o comentário que deixou a colega 'desconfortável', Renata chorou: «Eu chamei toda a gente, porque é que ia deixar de lado o Diogo? Não estou a perceber (...) Esta pessoa desde o primeiro dia que se faz de vítima».

«Se o Diogo não percebe que estes comentários não se fazem na comunidade então vou ignorá-lo enquanto pessoa e jogador. Não queria fazer mas vou fazer», afirmou Renata ao dizer que vai passar a ignorar o colega.

Tudo sobre o assunto...

Maycon protagonizou um confronto direto com Diogo Alexandre, acusando-o de falta de respeito para com a sua relação com Renata. O episódio teve início na pérgola, quando Maycon questionou Gonçalo sobre o que ele considera ser «flirt». Maycon acabou por dar alguns exemplos, mas o foco da conversa rapidamente mudou para a situação entre Diogo Alexandre e Renata.

Imediatamente após a conversa com Gonçalo, Maycon dirigiu-se a Diogo Alexandre e perguntou-lhe diretamente: «O que fizeste com a Renata de manhã foi o quê?». Diogo Alexandre inicialmente confuso, afirmou não se lembrar da situação, mas logo recuperou a memória e pediu desculpas caso o seu comportamento tivesse sido interpretado como «flirt».

Gonçalo, que acompanhava a conversa, tentou suavizar a situação, dizendo que se fosse com Margarida, ele não teria gostado, mas que era necessário distinguir se o gesto era parte do jogo ou se foi intencional. Maycon reagiu rapidamente, dizendo que se fosse numa brincadeira, não haveria problema, mas acusou Diogo Alexandre de ser incoerente. «Já apontaste o dedo ao Ruben por fazer o mesmo com a Rita enquanto ela estava com o Marcelo, e agora fazes exatamente o mesmo», criticou Maycon, referindo-se a comportamentos anteriores que também foram alvos de críticas.

Rita, que estava na proximidade, concordou com Maycon, e Diogo Alexandre, por sua vez, tentou justificar-se dizendo que o episódio «já passou» e que poderia ter guardado a situação para si mesmo. No entanto, Maycon não aceitou a desculpa, e acuso-o de ser incoerente: «A partir do momento em que dizes que queres enterrar o assunto e continuas a fazer o mesmo, és incoerente», afirmou, acrescentando que Diogo sabia perfeitamente o que estava a fazer e que isso mostrava quem ele realmente era, chamando-o de «pessoinha».

Após a troca acesa de palavras, Maycon abandonou a pérgola, deixando no ar a tensão acumulada entre ambos. A discussão não passou despercebida a João Ricardo, que comentou em ironia: «Diogo Alexandre, valores e princípios não combinam», referindo-se à atitude de Diogo Alexandre.

O clima entre os concorrentes ficou ainda mais tenso após este episódio. Maycon deixou claro que não iria tolerar mais comportamentos incoerentes e desrespeitosos. Esta situação mexeu com as dinâmicas do jogo, especialmente em relação às alianças dentro da casa do Secret Story.

Nesta tarde de dia 4 de dezembro, os concorrentes vestiram-se de fadas e o dia começou com diversão. Durante o momento, fizeram a conhecida coreografia de «cada um no seu quadrado». Mais tarde, a diversão foi substituída pela confusão!

A 'Voz' pediu que as 'fadas madrinhas' da Casa dos Segredos se sentassem num círculo e que dissessem algo que mudariam num dos colegas. Marcelo acredita que Diogo Alexandre precisa de uma «poção de noção», mas não foi o único a acusar o colega.

Diogo começou por reagir: «Oiço e tento tomar em consideração todas as palavras que me dizem (...) Desde o início desde que cá estou que mo dizem (...) Eu tenho noção de onde estou».

Mais concorrentes decidiram comentar o tema e dar a sua opinião. Maycon assumiu sentir-se como um concorrente que procura dar o exemplo 'lá para fora', para quem assiste o programa. Ao passo que, na ótica de Maycon, a postura de Diogo Alexandre não transmite bons exemplos para o público: «Não vale tudo para ganhar, às vezes temos de ser um exemplo lá para fora. Quero que a minha mãe olhe para mim e esteja orgulhosa».

Maycon pediu a Diogo Alexandre que pensasse na sua mãe: «Podias pegar no exemplo de uma pessoa que tu gostas tanto que é mulher e se ela gostaria do que tu estás a fazer aqui dentro».

«Desde o meu percurso aqui dentro que falam que eu falto ao respeito às mulheres (...) Eu tenho noção que não estou a faltar ao respeito a ninguém», respondeu Diogo Alexandre.

Sobre o tema do 'respeito', o concorrente defendeu-se das acusações dos colegas e voltou a frisar a conversa que teve com Renata, na qual pediu para que a concorrente o informasse se alguma vez sentisse que o mesmo a deixasse desconfortável. Assim, procurou mostrar que respeita as mulheres.

Diogo Alexandre trouxe para a conversa o momento em que um comentário que fez gerou caos, afirmando que o mesmo foi 'distorcido': «Depois vemos as imagens. Tenho noção de que não lhe faltei ao respeito nem a ela nem a ti (...) Não flirtei com ela, não desrespeitei nenhuma mulher nem a pessoa que está com essa mulher», disse dirigindo-se a Maycon.

Maycon mostrou-se implacável com o colega, face ao interesse que o mesmo nutre, supostamente, pela sua companheira, Renata: «Qualquer pessoa normal, se estivesse interessada numa pessoa numa relação, afastava-se. O que é que tu fizeste? Procuraste a Renata».

Relembre-se de que Diogo tinha a missão de fingir estar interessado por Renata. Ninguém na casa sabe.

Diogo não tardou a reagir sobre o momento em questão: «Foi ela que me chamou naquele momento».

Renata, por sua vez, enervou-se com as palavras do colega: «Vais-me pedir desculpa pelo que acabaste de dizer. Isso é uma falta de respeito. Está-me a acusar que eu o chamei com algum tipo de interesse». «Não disse com interesse», alertou Diogo.

A 'Voz' interveio e alertou que Diogo Alexandre apenas afirmou que foi Renata quem o chamou naquele momento. Posto isto, confrontou a concorrente: «Foi ou não a Renata que chamou o Diogo?»

«Não me lembro», respondeu Renata, enquanro afimou que quer que o colega se sinta bem e confortável na casa, apesar do seu interesse não correspondido: «Por isso é que te chamo e deixo estar à minha beira. Por isso é que não te ignoro».

Maycon decide que o melhor é cortar relações com o colega.

