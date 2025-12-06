«Dezembro é especial»: Em fotos únicas e pessoais, Cristina Ferreira deixa pergunta aos fãs

Cristina Ferreira partilhou este sábado novas imagens da Ericeira no seu perfil de Instagram, destacando o ambiente típico de início de dezembro na vila que tão frequentemente visita. A apresentadora publicou várias fotografias onde se vê a neblina sobre o mar e as ondas fortes que marcaram o dia, acompanhadas de uma legenda que rapidamente gerou interação entre os seguidores.

«Gosto dos dias assim. A neblina e o mar revolto. Um raio de sol entre as nuvens escuras. O movimento de Natal. Dezembro é especial. O que é que gostam mais?», escreveu Cristina Ferreira, numa mensagem que mistura a descrição do cenário com a habitual proximidade ao público.

As imagens mostram o contraste entre a agitação do mar e pequenos rasgos de luz que atravessam o céu cinzento, um retrato fiel das condições meteorológicas que caracterizam a costa oeste nesta altura do ano. A publicação reuniu rapidamente milhares de gostos e dezenas de comentários, com seguidores a partilharem aquilo que mais apreciam nesta fase do ano — desde o espírito natalício ao encanto dos dias mais curtos e cinzentos.

A ligação de Cristina Ferreira à Ericeira não é novidade e volta a ser reforçada com este registo que combina o ambiente de inverno, a estética da vila e a aproximação ao Natal. A apresentadora aproveitou ainda a legenda para incentivar a interação, questionando os fãs sobre o que mais gostam no mês de dezembro, um mês que descreveu como “especial”.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens de Cristina Ferreira.