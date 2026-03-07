«A minha base de amor». Em partilha inédita, Cristina Ferreira mostra casa e revela hábito da mãe

Depois de um dia marcado por um evento especial, Cristina Ferreira mostrou aos seguidores um lado mais íntimo da sua vida. A apresentadora partilhou nas redes sociais um registo de uma casa que lhe é particularmente querida, descrevendo o local como a sua “base de amor”.

A comunicadora tinha estado poucas horas antes num evento onde apresentou um novo produto da sua marca, 'Gira': um power stick 2 em 1, que combina blush e batom. O produto surge de uma parceria com a ÈME Beauty, a marca de beleza associada a Maria Maia.

Depois desse momento mais glamoroso, Cristina Ferreira mostrou um cenário completamente diferente, revelando uma casa carregada de significado pessoal. Na legenda da fotografia partilhada no Instagram, escreveu: «O mais bonito da minha vida é estar num dia num evento incrível e no outro na minha base de amor».

Numa outra publicação, a apresentadora acabou por fazer também uma revelação divertida sobre a mãe. Segundo Cristina Ferreira, há um hábito curioso: «Aproveita as caixas chiques dos meus sapatos para guardar os restos para as galinhas», contou, com humor.

Veja as partilhas em cima.