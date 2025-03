Em dia especial, Cristina Ferreira deixa mensagem importante: «Não há dia nenhum que não me queiram...»

Imperdível! Veja o look escolhido por Cristina Ferreira para a gala dos 32 anos da TVI

Cristina Ferreira Recorda a Força das Mulheres da Sua Vida no Dia Internacional da Mulher

No Dia Internacional da Mulher, celebrado a 8 de março, Cristina Ferreira recorreu às redes sociais para partilhar uma mensagem de reflexão e gratidão pelo impacto das mulheres da sua família na sua formação pessoal e profissional. A apresentadora destacou o papel fundamental da sua avó Antónia e da sua mãe na construção da sua identidade e força interior.

Na publicação, Cristina Ferreira começa por referir uma conversa recente com a ex-ministra da Saúde, Maria de Belém, onde ambas discutiram a influência das mulheres que as antecederam. A apresentadora revela que sempre viveu rodeada de mulheres independentes e que isso lhe proporcionou uma base sólida para enfrentar desafios ao longo da vida.

"A história mais antiga que me é contada é a da avó Antónia, que dizem ter sido a verdadeira 'comandante' da família. Alta, forte, impunha regras e todos a ouviam. Morreu muito antes de eu nascer, mas o seu impacto deve ter sido tão grande que deixou marca em todos."

Cristina Ferreira também enaltece o exemplo da sua mãe, referindo o equilíbrio entre o amor, a dedicação familiar e a sua própria independência. Para a apresentadora, crescer num ambiente assim fez com que sempre soubesse que era capaz e que tinha os mesmos direitos que qualquer outra pessoa.

No desfecho da sua mensagem, Cristina Ferreira reforça que, apesar dos desafios e das tentativas de a descredibilizar, mantém-se firme, sustentada pelo amor que a rodeia.

"Não há dia nenhum que não me queiram retirar o lugar que conquistei. Nenhum. Mas podem continuar. Há uma coisa que poucos sabem ou sentem, o AMOR é indestrutível. E estou rodeada dele."

A publicação de Cristina Ferreira rapidamente gerou reações entre os seus seguidores, que elogiaram a sua mensagem inspiradora e a importância de reconhecer o papel das mulheres na construção da sociedade.

Veja a publicação original, em baixo.

O Papel das Mulheres na Sociedade Atual

A reflexão da apresentadora vem ao encontro do espírito do Dia Internacional da Mulher, uma data que visa reconhecer as conquistas femininas ao longo da história e destacar a necessidade contínua de igualdade de direitos. Num mundo onde muitas mulheres ainda enfrentam desafios e barreiras estruturais, histórias como a de Cristina Ferreira reforçam a importância da representatividade e da valorização da força feminina.

Cristina Ferreira, que se tem afirmado como uma das figuras mais influentes da televisão portuguesa, é um exemplo de determinação e resiliência, demonstrando que a herança das mulheres fortes da sua família continua a inspirá-la no seu percurso.