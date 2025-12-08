Cristina Ferreira revela «um dos maiores desgostos» da família e mostra ‘relíquia’ privada

Cristina Ferreira recorreu às redes sociais para fazer uma partilha rara e privada, ao revelar um dos maiores desgostos da sua tia Maria, mostrando um 'tesouro' privado feito pela familiar.

«Um dos maiores desgostos da minha tia Maria é não saber ler nem escrever. Já tinha uns 70 anos quando teve umas aulas para aprender a escrever o nome», escreveu a diretora de entretenimento e ficção da TVI, nos stories do Instagram.

Depois, Cristina Ferreira mostrou o nome da tia escrito pela mesma, numa folha de papel: «Hoje, escreveu numa caixa. Diz que o 'Maria' ainda se lembra. O 'Conceição Ferreira' foi a copiar», rematou.

Veja a partilha em baixo: