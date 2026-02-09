Saudável, barata e prática: Cristina Ferreira mostra a marmita que qualquer um consegue replicar em 5 minutos

Cristina Ferreira tem vindo a mostrar, de forma cada vez mais consistente, que o equilíbrio entre corpo e mente faz parte das suas prioridades. A apresentadora da TVI, conhecida pela sua agenda intensa e pelo ritmo acelerado de trabalho, tem adotado um estilo de vida mais consciente, onde a alimentação saudável e as rotinas de autocuidado assumem um papel central.

Nas redes sociais, Cristina não hesita em partilhar pequenos momentos do seu dia a dia, que inspiram milhares de seguidores a fazer escolhas mais equilibradas. Seja através do exercício físico, de pausas para si própria ou de refeições simples e nutritivas, a comunicadora mostra que cuidar da saúde não tem de ser complicado nem aborrecido.

Prova disso foi a refeição que decidiu partilhar recentemente com os fãs. No prato, uma combinação claramente pensada para o bem-estar: espargos salteados, ricos em fibras e antioxidantes, acompanhados por uma fonte de proteína magra, que aparenta ser um hambúrguer caseiro, e ainda um legume assado, possivelmente beringela, preparado de forma simples, mas saborosa. Uma refeição leve, natural e altamente nutritiva, ideal para manter a energia ao longo do dia sem excessos.

Com esta partilha, Cristina Ferreira reforça a mensagem de que comer bem é um ato de cuidado pessoal e não uma restrição. Um exemplo de que um estilo de vida saudável pode ser acessível, saboroso e perfeitamente integrado numa rotina exigente.