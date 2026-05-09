Cristina Ferreira almoça com João Monteiro e com o filho: Esta fotografia inesperada é a prova

Cristina Ferreira voltou a partilhar vários momentos do seu quotidiano com os seguidores nas redes sociais. A apresentadora publicou uma série de fotografias no Instagram, reunindo imagens do seu dia, entre as quais alguns registos com o namorado, João Monteiro.

Entre as várias fotografias, houve uma que se destacou: Cristina Ferreira e João Monteiro surgem sentados à mesa, num momento descontraído em que são apanhados desprevenidos pela câmara. A comunicadora revelou depois quem tinha sido o autor da imagem ao escrever na legenda: «Foto tirada pelo Tiago» (Casinhas) - o filho.

A naturalidade do momento rapidamente conquistou os seguidores, que destacaram a cumplicidade do casal e o ambiente familiar vivido naquele instante em que almoçaram os três juntos. A publicação recebeu centenas de reações e comentários elogiosos.

Apesar de manter alguma discrição relativamente à vida pessoal, a apresentadora do Secret Story tem mostrado, nos últimos tempos, alguns detalhes do dia a dia ao lado de João Monteiro, mas também curiosidades do filho, partilhando pequenos momentos que acabam por entusiasmar os seguidores.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens partilhadas por Cristina Ferreira, entre as quais esta em concreto, tirada por Tiago.