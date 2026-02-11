Menos de um minuto. Este é o tempo que precisa para refazer o pequeno-almoço de Cristina Ferreira

O pequeno-almoço de Cristina Ferreira é um exemplo de como começar o dia de forma prática e nutritiva. Numa partilha recente, a apresentadora mostrou que a sua primeira refeição consistiu num batido de fruta com proteína acompanhado de dois ovos cozidos, uma combinação equilibrada e focada na saciedade.

Batido de fruta com proteína

Os batidos proteicos são uma escolha popular para quem tem rotinas exigentes. Normalmente incluem fruta (como banana, frutos vermelhos ou manga), uma fonte de proteína (em pó ou iogurte proteico) e, por vezes, bebida vegetal ou leite.

Benefícios:

Fornece energia rápida através da fruta

Contribui para a manutenção da massa muscular

Ajuda a prolongar a sensação de saciedade

É prático e fácil de consumir em dias corridos

Dois ovos cozidos

Os ovos são uma excelente fonte de proteína de alto valor biológico e gorduras saudáveis.

Vantagens:

Elevado teor proteico

Ricos em vitaminas (como B12 e D) e minerais

Ajudam a controlar o apetite ao longo da manhã

O pequeno-almoço de Cristina Ferreira mostra que não é preciso complicar para fazer boas escolhas alimentares. Com ingredientes acessíveis e preparação rápida, é possível criar uma refeição nutritiva, saborosa e adequada a um estilo de vida ativo.