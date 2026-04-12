Cristina Ferreira inclui esta bebida na sua dieta. E é um dos melhores drenantes naturais que existe

«Poderosa»: Cristina Ferreira arrasa em vestido de cortar a respiração. Veja as fotos do look que está a dar que falar

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Cristina Ferreira partilhou com os seus seguidores um hábito que faz parte da sua rotina. Na manhã deste domingo, dia 12 de abril, a apresentadora revelou o que incluiu no seu dia: água de coco. Uma escolha simples que prova que pequenos gestos podem fazer toda a diferença numa rotina saudável.

E a verdade é que a escolha não podia ser mais acertada. A água de coco é considerada um dos drenantes naturais mais eficazes e completos, com benefícios que vão muito além da hidratação.

Rica em potássio, ajuda a equilibrar os níveis de sódio no organismo, combatendo diretamente a retenção de líquidos e o inchaço. As suas propriedades diuréticas naturais estimulam os rins a trabalharem de forma mais eficiente, facilitando a eliminação de toxinas acumuladas.

Para além disso, a água de coco fornece eletrólitos essenciais sem açúcares artificiais, o que a torna uma alternativa muito mais saudável às bebidas desportivas convencionais. Hidrata em profundidade, apoia a saúde intestinal e tem propriedades anti-inflamatórias que ajudam a reduzir o inchaço abdominal.