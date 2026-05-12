Cristina Ferreira mostra-se sem maquilhagem. E dá o truque para a «pele perfeita»

Aos 48 anos, Cristina Ferreira voltou a dar que falar nas redes sociais ao mostrar-se completamente sem maquilhagem. A apresentadora partilhou um registo descontraído onde surge de rosto ao natural e o detalhe não passou despercebido aos seguidores: a pele luminosa e cuidada.

A publicação surge numa altura em que Cristina Ferreira se encontra a promover a nova linha de cremes da sua marca Gira, um projeto ligado ao universo da beleza e bem-estar.

Conhecida por manter uma rotina de cuidados rigorosa, Cristina tem partilhado alguns momentos ligados ao autocuidado e à importância de se sentir confortável na própria pele. Desta vez, a imagem sem filtros nem maquilhagem acabou por reforçar a curiosidade em torno dos produtos lançados recentemente pela comunicadora.