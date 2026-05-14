Cristina Ferreira radiante com a chegada de momento especial: «A sonhar com o dia» 

Cristina Ferreira voltou a partilhar um momento especial com os seguidores nas redes sociais. Desta vez, a apresentadora assinalou a “despedida” temporária de Inês, uma colaboradora da sua equipa que está prestes a entrar na fase final da gravidez do primeiro bebé.

Através do Instagram, Cristina Ferreira publicou uma mensagem carinhosa dedicada à futura mãe, mostrando o ambiente de proximidade vivido no seu escritório.

“A ‘despedida’ da Inês. A nossa grávida do primeiro bebé. Gira vai para casa para, não tarda, celebrar o nascimento da sua menina. E nós já estamos a sonhar com o dia em que estará uma bebé no nosso escritório a visitar a equipa”, escreveu.

A publicação rapidamente reuniu inúmeras reações dos seguidores, que deixaram mensagens de carinho e felicitações para Inês nesta nova etapa da sua vida.

Conhecida por partilhar vários momentos do quotidiano profissional e pessoal nas redes sociais, Cristina Ferreira mostrou, mais uma vez, a ligação próxima que mantém com a sua equipa, num momento marcado pela emoção e pela expectativa da chegada de um novo membro à família.