Cristina Ferreira estreia corte de cabelo arrojado e esta cara da TVI não resistiu a reagir

Cristina Ferreira deixou bem marcada a estreia da nova edição do Secret Story - Casa dos Segredos. A apresentadora surgiu em estúdio com um visual totalmente renovado e cheio de atitude, que não passou despercebido a uma cara da TVI.

Com o cabelo visivelmente mais curto e ainda mais loiro, Cristina assumiu uma mudança de visual ousada e elegante, que rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados da noite.

A transformação foi acompanhada por um vestido branco deslumbrante, com detalhes prateados e uma longa franja que se estende da cintura até ao chão, conferindo-lhe movimento e sofisticação.

Nas redes sociais, muitos foram muitos os comentários a este novo look de Cristina Ferreira e houve um em especial que se destacou por ser de uma cara bem conhecida da TVI e muito próxima da apresentadora.

Falamos de Claudio Ramos, que elogiou a mudança de visual da diretora de entretenimento e ficção da TVI: «Amo esse corte!!! 🔥», escreveu nos comentários da partilha de Cristina Ferreira no Instagram.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens do novo look de Cristina Ferreira.