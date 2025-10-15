Presidente da República? Cristina Ferreira volta a ser desafiada e a reação é surpreendente

Durante a manhã desta quarta-feira, dia 15, João Cotrim de Figueiredo, candidato à Presidência da República, marcou presença no programa “Dois às 10”, onde foi entrevistado por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. A conversa terminou de forma inesperada, com o político a surpreender os apresentadores com pequenas ofertas pessoais.

A Cristina Ferreira, apresentadora e Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, o antigo líder da Iniciativa Liberal ofereceu uma moldura especial: a capa da revista Visão de 2020, em que Cristina falava sobre a eventual vontade de um dia concorrer a Belém.

Com humor, Cotrim de Figueiredo explicou a escolha do presente: «Sabes que gosto sempre de me meter contigo. Uma das coisas que quero fazer é fazer de Portugal um país mais moderno, que se reflete, entre outras coisas, em pensar a tempo e fazer as coisas mais depressa. Tu devias ter feito mais depressa a tua decisão.» Entre gargalhadas, a apresentadora ouviu o candidato acrescentar: «A Cristina não avançou, avancei eu.»

O momento levou Cristina a recordar a polémica que a capa da revista gerou: «Essa capa deu tanto que falar na altura.» Cotrim respondeu de imediato: «Deu, não deu? E nós os dois falámos bastante sobre ela.» Nesse instante, a comunicadora partilhou uma curiosidade: «Falámos. E tenho uma fotografia que tu me deste, em que estou eu e, de um lado, está o presidente Marcelo [Rebelo de Sousa] e, do outro, estás tu. Na altura, falaste que isso poderia ser um prenúncio. Eu espero que se concretize.»

Cristina acabou por brincar novamente com a ideia de uma futura candidatura: «Por acaso, não tinha isto emoldurado e olha que isto, um dia, também pode vir a dar jeito.» Cotrim de Figueiredo respondeu num tom cúmplice: «É um incentivo. Sei que agora tens outras prioridades e acho muito bem. Serei o último a criticar. Mas, havendo a possibilidade de fazeres serviço à comunidade, não hesites. E já sabes que contarás comigo nessa altura.»

Entre risos, a anfitriã das manhãs da TVI encerrou o momento e a afirmar que: «Sabes que eu gosto de surpresas. Cá estou, um dia, para elas.»