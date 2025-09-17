Cristina Ferreira partilha foto rara da família e não contém a emoção

Cristina Ferreira foi surpreendida com um presente muito especial e partilhou o momento com os seguidores através de um vídeo publicado nos stories do Instagram.

Nas imagens, Cristina surge visivelmente surpreendida ao segurar uma grande moldura enquanto diz: «Era esta a casa de família». Dentro da moldura está uma fotografia carregada de simbolismo: a casa da família Ferreira, atualmente em reconstrução.

A surpresa está diretamente ligada à casa que Cristina Ferreira tem vindo a reconstruir. A apresentadora já tinha revelado que se trata da habitação onde nasceu, assim como o seu pai. “Foi a primeira casa da família Ferreira. Onde muitos dos meus nasceram e cresceram. Onde vivem muitas memórias”, partilhou Cristina no Instagram, sublinhando a ligação profunda a um espaço que simboliza as suas raízes.

O presente, além de simbólico, assinala o início de uma nova fase. A casa está a ganhar vida novamente e a apresentadora confessou que esta foi a primeira moldura a entrar no espaço: «A primeira moldura da casa de família», escreveu, deixando clara a emoção com que recebeu a surpresa.