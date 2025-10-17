É tão raro que poucos conseguem encontrar. Cristina Ferreira emocionada com presente único de fã: «Acabei de receber um...»

Cristina Ferreira partilhou, esta segunda-feira, um gesto cheio de simbolismo vindo de uma fã. A apresentadora da TVI revelou, nas redes sociais, ter recebido um trevo de quatro folhas, conhecido por ser um símbolo de sorte e proteção.

«Acabei de receber um trevo de 4 folhas. Uma senhora disse-me que o tinha encontrado hoje e que me queria dar», contou Cristina, visivelmente tocada com o carinho do público.

A comunicadora, que tem partilhado momentos de grande proximidade com os fãs, mostrou o presente num story no Instagram, reforçando a ligação especial que mantém com quem a acompanha diariamente.