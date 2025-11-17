Cristina Ferreira partilha foto rara da infância e revela memória emocionante

Cristina Ferreira recorreu ao Instagram para partilhar 10 fotografias que, segundo descreveu, marcaram «uma segunda-feira fora da norma».

A apresentadora abriu assim uma pequena janela para o seu dia, mas foi a sexta imagem que despertou maior atenção, acompanhada de uma reflexão cheia de ternura e nostalgia.

«Na foto 6 estão memórias de infância, da porta da minha avó, e da água bebida num púcaro de alumínio», escreveu, recordando elementos simples mas profundamente marcantes da sua história familiar.

Cristina aproveitou a partilha para refletir sobre o peso dos primeiros anos de vida, confessando ter «cada vez mais a certeza que os nossos primeiros 10 anos nos moldam o futuro».

A publicação, com um tom intimista e próximo, culminou numa pergunta dirigida aos seguidores — «Qual é a vossa melhor memória de infância? 🥰» — que rapidamente gerou uma onda de comentários emocionados.

Entre recordações, partilhas e sorrisos, Cristina Ferreira voltou a criar um momento de ligação genuína com o seu público, reforçando a importância das raízes e das pequenas memórias que nos acompanham para sempre.