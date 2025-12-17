Aos 48 anos, Cristina Ferreira faz desabafo sobre a sua forma física. E há uma foto reveladora

Cristina Ferreira voltou a recorrer às redes sociais para partilhar um momento de intimidade e reflexão com os seus seguidores. Numa publicação feita ao final do dia, a apresentadora descreveu, de forma descontraída e honesta, a intensidade de uma jornada marcada por trabalho, decisões conscientes e foco pessoal.

«Finalmente parei. Já estou na cama depois de um dia longo e exigente», começa por escrever Cristina. O dia teve início às 7 da manhã na TVI, com a condução do seu programa diário, seguido de uma aula de Pilates, um compromisso que, admite, quase foi cancelado em nome do descanso. «Ao longo do dia pensei: não vou ao Pilates, preciso de descansar. Fui», revela, sublinhando a importância da consistência mesmo quando o cansaço aperta.

A agenda manteve-se preenchida com reuniões e gravações durante a tarde, culminando no lançamento de um novo produto da sua marca, descrito como «a dupla imbatível que é um sucesso». O dia fechou com o Especial do Secret Story e foi o simbólico “fechar da loja” às 22h45, expressão que resume bem a intensidade de quem acumula múltiplos papéis dentro e fora do ecrã.

Com o humor que lhe é característico, Cristina partilha ainda uma pequena vitória pessoal: resistir à tentação de um hambúrguer após um dia exigente. «Agora depois do especial pensei: vou comer um hambúrguer. Não fui 😂», escreve reforçando a mensagem central da publicação, a disciplina como motor dos resultados. «É no foco que estão os resultados 😉», conclui, remetendo para a última fotografia do carrossel, onde exibe a sua forma física.

A publicação gerou uma onda de reações positivas, com milhares de gostos e comentários que elogiam a transparência, a determinação e a capacidade de motivar quem a acompanha. Mais do que um simples relato do dia, a partilha de Cristina Ferreira funciona como um lembrete de que o sucesso, seja profissional ou pessoal, é feito de escolhas diárias.