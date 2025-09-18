«Até estou nervosa». Cristina Ferreira partilha com os fãs o que se anda a passar

Cristina Ferreira partilhou com os seguidores o que se anda a passar na sua vida ultimamente, numa altura em que começou a apresentar a nova edição do Secret Story - Casa dos Segredos.

«Tenho andado a mil. Mas, estou a viver cheia de entusiasmo este Secret Story. Eles saíram melhor que a encomenda. Vou agora para o especial e até estou nervosa», começou por referir a apresentadora nos stories do Instagram.

A diretora de entretenimento e ficção da TVI continuou: «É o confessionário da Marisa do Pedro jorgeeeeee, é a Liliana e o Fábio e o noivo que ficou cá fora, é o Bruno Miguel que ficou triste porque eu ontem não falei com ele 😂, o Leandro que canta “bem”, enfim isto está do caraças».

Cristina Ferreira rematou o desabafo com uma pergunta para os seguidores, que gerou muitas reações na caixa de comentários da publicação: «Há apostas para o que vai ser o próximo capítulo? 😜».