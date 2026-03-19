Ninguém estava à espera: Cristina Ferreira revela talento inesperado e fãs reagem

Cristina Ferreira voltou a destacar-se nas redes sociais, desta vez ao revelar um detalhe que surpreendeu muitos seguidores: a maquilhagem que apresentou num evento foi feita por si própria. «E para responder às vossas perguntas, sim, fui eu que me maquilhei», escreveu a apresentadora, assumindo o controlo total do seu look.

Conhecida por trabalhar frequentemente com Inês Franco, a sua maquilhadora profissional, Cristina mostra assim uma faceta mais autónoma e pessoal no que toca à sua imagem. A publicação surge em resposta à curiosidade dos fãs, que rapidamente elogiaram o resultado final.

Um dos elementos mais distintivos da maquilhagem de Cristina é o eyeliner alongado e definido, que valoriza o olhar e cria um efeito elegante e expressivo. Este traço, muitas vezes esfumado com sombras em tons neutros ou mais intensos, tornou-se uma das suas principais características visuais.

Outro ponto essencial é a pele com efeito luminoso e saudável. Cristina privilegia uma base bem trabalhada, com contorno subtil e iluminador estratégico, que cria um aspeto fresco e elegante. Este tipo de acabamento é frequentemente associado a um visual “glam natural”, muito usado em televisão.

O blush suave é um lançamento da sua marca GIRA em colaboração com a EME Beauty.