Mais de 3500 gostos e 100 comentários em 15 minutos: Portugal rendido a este look de Cristina Ferreira

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A apresentadora está deslumbrante na penúltima gala do Secret Story 10.

Cristina Ferreira voltou a dar nas vistas na penúltima gala do Secret Story 10, apostando num look elegante e arrojado que rapidamente conquistou os elogios dos fãs.

A apresentadora surgiu com um vestido longo vermelho, de corte sereia, que evidenciava na perfeição a sua silhueta. O modelo, justo ao corpo até aos joelhos e com uma abertura subtil na parte inferior, criava um efeito sofisticado e fluido a cada passo. A gola subida acrescentava um toque moderno e estruturado ao visual, equilibrando sensualidade com classe.

 

O vermelho intenso, cor frequentemente associada à confiança e ao poder, reforçou a presença de Cristina Ferreira em palco, tornando-a praticamente impossível de ignorar. A escolha revelou-se certeira para uma noite de emoções fortes, típica das galas finais do reality show.

No que toca ao styling, a comunicadora optou por um look minimalista, deixando que o vestido assumisse o protagonismo. O cabelo, liso e com um corte pelos ombros, conferia-lhe um ar contemporâneo, enquanto a maquilhagem, em tons neutros com destaque para os olhos, complementava o conjunto sem exageros.

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As imagens partilhadas nas redes sociais não tardaram a gerar uma onda de reações positivas, mais concretamente mais de 3500 gostos e mais de 100 comentários em apenas 15 minutos, o que mostra que Portugal ficou rendido a este look da apresentadora.

Mais uma vez, Cristina Ferreira provou ser uma referência de estilo na televisão portuguesa, mostrando que a simplicidade, quando bem executada, pode resultar num visual memorável.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens do look da apresentadora. 

Temas: Cristina Ferreira

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