Cristina Ferreira em choque com acidente fatal: «Isto faz-me muita confusão»

O caso que está a chocar o país foi comentado no programa ‘Dois às 10’, da TVI, na emissão desta quarta-feira, 17 de dezembro. Em causa está um atropelamento que vitimou mortalmente um bebé de apenas dois meses, que seguia com a mãe na rua.

Em direto, Cristina Ferreira não escondeu o seu incómodo e emoção perante a tragédia, lamentando profundamente o sucedido. «Isto faz-me muita confusão. Primeiro, faz-nos confusão que morra uma criança de dois meses e depois, porque eu acho sempre que isto nos pode acontecer a qualquer um de nós», começou por dizer.

A apresentadora destacou ainda a reação do homem envolvido no atropelamento, que, segundo foi referido, se isolou inicialmente «sem reação» e só mais tarde regressou ao local do acidente. Cristina Ferreira mostrou empatia por todas as partes envolvidas, sublinhando a complexidade da situação.

«Falou-se que não havia excesso de velocidade, portanto devia estar numa condução normal. E isto pode-nos acontecer, de não vermos, de olharmos para o lado, o que quer que seja, mas agora este homem tem nas costas este peso. A mãe que perdeu a criança e este homem que atropelou», afirmou.

Mais à frente, a comunicadora recordou também alguns dos sustos que já viveu na estrada ao longo dos anos, reforçando a ideia de que situações inesperadas podem acontecer mesmo a condutores prudentes: «Eu já tive muitos sustos na estrada com pessoas que, sem nós pensarmos, se atravessam. De noite então, hoje em dia, já não se vê quase nada das pessoas e portanto, eu ponho-me sempre no lugar… Se isto um dia me acontece a mim, eu sei que sou uma condutora prudente e isto pode-me acontecer», confessou.

As palavras de Cristina Ferreira refletiram o sentimento de choque e incredulidade perante uma tragédia que continua a comover o país, levantando uma reflexão profunda sobre a fragilidade da vida e os perigos constantes na estrada.