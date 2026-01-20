Rendida a novo País, Cristina Ferreira faz revelação privada: «Foi o que mais me impressionou»

Cristina Ferreira e João Monteiro estão numa viagem de sonho a três destinos diferentes. Depois de passarem pelo Quénia e pelas Maldivas, chegam agora ao Sri Lanka para mais uns dias de descanso e descoberta.

Mais tarde, numa publicação no feed no Instagram, a apresentadora deu as suas primeiras impressões do País: «Gosto do ar tropical, da arquitetura colonial, da vida real ao lado do turismo, das lojas incríveis em espaços cheios de vida».

«Com influências portuguesas, holandesas e britânicas , há muitos Fernandos por aqui. Há um lado cinematográfico que se impõe em cada olhar. É menos caótico do que a Índia, as pessoas são muito simpáticas e disponíveis, outras parecem mesmo retiradas de um filme», sublinhou.

Cristina Ferreira acrescentou: «O quarteirão da justiça foi o que mais me impressionou. Centenas de pessoas, homens de farda preta com papéis debaixo do braço, escritórios de advogados sem qualquer “lei”. E é nesta diferença que me encontro».

«Viajar é isto mesmo. Olhar outra realidade e guardá-la para sempre. Amanhã seguimos para outra zona mas ainda vos falarei do hotel histórico onde estou em Galle. ✨», rematou a apresentadora.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens das férias no Sri Lanka.