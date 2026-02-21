Cristina Ferreira revela um dos segredos da nova edição do Secret Story

O Secret Story - Casa dos Segredos 10 estreia amanhã, dia 22 de fevereiro e há grandes novidades. A casa do reality show da TVI, que volta a ser apresentado por Cristina Ferreira, sofreu grandes alterações e traz surpresas inéditas. Nós contamos-lhe tudo o que precisa saber.

«Alguém vai dormir aqui no Domingo», partilhou a apresentadora ao revelar uma nova imagem da casa, marcada pelos tons rosa. Veja mais imagens na galeria acima.

Fonte: instagram

A um dia da estreia do Secret Story, isto é tudo o que precisa saber para a grande noite...

«Dez edições de 'Secret Story' são uma história. Um percurso. Uma viagem. E é com esse legado que nasce esta décima edição - numa casa completamente renovada, reinventada de raiz após uma profunda transformação», começa por revelar a TVI.

Muito mais do que uma casa

«Depois das obras, a casa renasceu, nova, surpreendente e irreconhecível.Transformou-se num verdadeiro mapa vivo, onde cada divisão é um destino, cada espaço uma experiência e cada detalhe convida à descoberta», pode ler-se ainda na nota enviada às redações.

Mas as novidades não ficam por aqui: «Esta não é apenas uma casa temática. Esta casa observa, escuta, reage e interfere. As paredes têm ouvidos. Uma orelha sussurra. Mãos surgem com mensagens. Uma cúpula mágica ajuda a revelar segredos. Aqui, os concorrentes não competem apenas entre si - competem com a própria casa, um espaço novo que testa limites, provoca emoções e guarda mistérios.»

Primeiras imagens

Para além destas pistas, já temos fotos. Isto porque, Cristina Ferreira decidiu dar aos fãs aquilo que mais esperavam: as primeiras imagens exclusivas da nova casa.

Foi através do Instagram, numa série de stories publicados na tarde desta quarta-feira, dia 18 de fevereiro, que a apresentadora revelou os primeiros vislumbres do que aí vem. O destaque vai para o confessionário, agora completamente renovado e decorado em tons de rosa, incluindo o icónico botão dos segredos, que volta a ocupar o lugar de honra.

Cristina Ferreira não resistiu a brincar com a ausência da emblemática Voz na legenda que acompanhou a publicação:«Ó vozzzzzzzzzzzzz. Não me responde. E eu no confessionário. Se calhar só volta no domingo, quando os novos concorrentes estarão à porta de casa para entrar.»

A apresentadora partilhou ainda o entusiasmo com que recebe este novo desafio: «Casa nova, novos segredos, um desafio que começa outra vez. Esta fase é muito entusiasmante, imaginar como vão ser, como se vai entender, as missões que serão entregues.»

Apresentadores e comentadores

O novo Secret Story terá apresentação de Cristina Ferreira, que será ainda a responsável pelas conversas diárias com os concorrentes, com o Secret Story Especial», segundo revelou a TVI, num comunicado oficial.

«Durante a semana, Nuno Eiró irá assumir a condução do “Secret Story Última Hora“ e “Secret Story Diário”. Marta Cardoso será a apresentadora do “Secret Story Extra”. Aos sábados à tarde, Alice Alves assume o “Secret Story Especial Fim de Semana”», pode ler-se.

Mas há mais: já estão escolhidos os comentadores para a nova edição do Secret Story: «Os blocos diários contam com a participação de comentadores bem conhecidos do público como Adriano Silva Martins, Cândido Pereira, Cinha Jardim, Diana Lopes, Francisco Monteiro, Gonçalo Quinaz, Inês Morais, Inês Simões, Isabel Figueira, João Ricardo, Marcia Soares e Teresa Silva.»