Vestido brilhante de Cristina Ferreira capta todas as atenções, mas é a maquilhagem que faz toda a diferença

Na Gala deste domingo, 21 de setembro, que marcou a segunda gala da nona edição do Secret Story, Cristina Ferreira voltou a surpreender e a deixar todos os espectadores boquiabertos. A apresentadora deslumbrou com um vestido azul-escuro repleto de brilho, que reflete a luz a cada movimento, tornando-a o centro das atenções desde o primeiro instante.

No entanto, foi a maquilhagem que roubou a cena: cuidadosamente escolhida em tons de azul que contrastavam de forma elegante com o vestido, realçando ainda mais o olhar e a expressão de Cristina. O corte e a cor do cabelo completaram o visual, criando um contraste perfeito que transmitia sofisticação, charme e confiança.

A simplicidade dos acessórios minimalistas e das sandálias delicadas trouxe equilíbrio ao look, permitindo que cada detalhe, do vestido à maquilhagem, brilhasse sem exageros. O resultado final foi uma verdadeira explosão de estilo e elegância, provando mais uma vez por que Cristina Ferreira é um ícone de moda e bom gosto.

Veja todos os detalhes do look: