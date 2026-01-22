A terminar a viagem de sonho com João Monteiro, Cristina Ferreira declara-se: «O quadro perfeito»

Cristina Ferreira e João Monteiro estão a terminar uma viagem de sonho, que passou por três destinos diferentes: Primeiro Quénia, depois Maldivas e, por último, Sri Lanka, de onde estão quase a regressar rumo a Portugal.

Mas antes, a apresentadora mostrou-se rendida à zona Sul do País: «Há um lado inexplorado e virgem do Sri Lanka que torna tudo mais bonito. Estamos no Sul do país, zona muito procurada pelas praias, restaurantes, plantações de chá e…Safaris», contou no Instagram.

«A vegetação é incrível e as palmeiras formam o quadro perfeito. A comida é boa e não me tem calhado muito picante. Já vou a meio do dia e não tarda estou em Portugal. Vou só dar mais um mergulho que a água é quente e transparente. Para lavar a alma», concluiu na mesma publicação.

