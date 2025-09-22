Este hábito mudou a vida de Cristina Ferreira para sempre: «Faz-nos viver mais e melhor» 

Aos 47 anos, Cristina Ferreira não abdica de fazer isto todos os dias para estar em forma

Cristina Ferreira é cada vez mais adepta de um estilo de vida saudável e equilibrado, que envolve não só uma alimentação regrada, como também a prática de exercício físico regular.

Recentemente, a apresentadora do Secret Story - Casa dos Segredos, recorreu às stories do Instagram para fazer um desabafo que prova isso mesmo: «Não há mudança sem esforço», começou por referir.

«O exercício é fundamental. Para mim já se tornou necessidade. Dois dias sem treinar e começo mesmo a sentir falta. Não há volta a dar, juntamente com a alimentação é a única coisa que nos faz viver mais e melhor», rematou Cristina Ferreira.

