Surpresas, tensões e decisões: O que pode esperar da Gala do Secret Story

A gala desta noite do Secret Story promete ser uma das mais intensas da edição. Sob o mote de que “nada fica por revelar”, os espelhos da casa vão refletir aquilo que muitos querem ocultar, num momento que pode abalar a confiança de vários concorrentes e expor tudo o que andou a ser escondido dentro do jogo.

Além disso, hoje ficará definido o TOP 10 desta edição. A gala vai responder à pergunta de todos os domingos: Quem fica e quem sai? Na Gala vai se descobrir quem continua em jogo e quem se despede da casa.

A noite será também marcada por um confronto direto entre dois casais: Dylan e Inês, e Liliana e Fábio. Os quatro vão medir forças num momento decisivo e sabe-se apenas que haverá consequências para o casal perdedor, ainda por revelar.

Nem tudo será tensão: alguns concorrentes vão ainda receber surpresas vindas do exterior. A identidade dos “felizardos” não foi revelada. Uma coisa é certa: esta noite, no Secret Story, nada ficará por revelar.