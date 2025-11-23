Ao Minuto

18:44
Surpresas, tensões e decisões: O que pode esperar da Gala do Secret Story - Big Brother

Surpresas, tensões e decisões: O que pode esperar da Gala do Secret Story

13:44
Confusão à mesa: Bruna arrasa prato de Marisa Susana e abandona a refeição - Big Brother
11:38

Confusão à mesa: Bruna arrasa prato de Marisa Susana e abandona a refeição

13:35
Clima escaldante: Pedro Jorge e Marisa arriscam tudo para se beijarem - Big Brother
02:24

Clima escaldante: Pedro Jorge e Marisa arriscam tudo para se beijarem

13:08
Bruno farto de atitudes de Liliana: «É até ao dia em que lhe dou um berro» - Big Brother
01:52

Bruno farto de atitudes de Liliana: «É até ao dia em que lhe dou um berro»

12:28
«Fazem figuras!»: Inês e Dylan criticam duramente o casal Liliana e Fábio no secret story - Big Brother
06:35

«Fazem figuras!»: Inês e Dylan criticam duramente o casal Liliana e Fábio no secret story

12:15
Liliana critica Dylan e Inês: «Que interesse é que ele tem para o programa? Nada» - Big Brother
02:50

Liliana critica Dylan e Inês: «Que interesse é que ele tem para o programa? Nada»

11:43
«Que iludidos»: Reis da Treta arrasam planos de Liliana e colegas para o futuro - Big Brother
02:19

«Que iludidos»: Reis da Treta arrasam planos de Liliana e colegas para o futuro

11:30
Conflito explode na cozinha do Secret Story: Pedro Jorge defende-se e acusa Ana de criar drama - Big Brother
04:29

Conflito explode na cozinha do Secret Story: Pedro Jorge defende-se e acusa Ana de criar drama

11:27
Liliana arrasa grupo adversário: «Se não fosse o Dylan, eles não apareciam» - Big Brother
02:58

Liliana arrasa grupo adversário: «Se não fosse o Dylan, eles não apareciam»

11:07
Pedro Jorge pica Marisa em frente aos colegas: «Calaste-te para depois me criticares» - Big Brother
02:46

Pedro Jorge pica Marisa em frente aos colegas: «Calaste-te para depois me criticares»

10:58
Liliana responde a farpas de Leandro: «Eu faço muita comichão» - Big Brother
04:02

Liliana responde a farpas de Leandro: «Eu faço muita comichão»

10:44
Dylan desaba no Secret Story: Não quer passar o Natal na casa e deixa ameaça inesperada - Big Brother
04:53

Dylan desaba no Secret Story: Não quer passar o Natal na casa e deixa ameaça inesperada

10:40
Liliana prepara surpresa romântica, mas Fábio estraga tudo no último segundo - Big Brother
03:01

Liliana prepara surpresa romântica, mas Fábio estraga tudo no último segundo

10:07
Mesmo com os colegas presentes no quarto, Pedro Jorge acorda Marisa com um beijo - Big Brother
01:31

Mesmo com os colegas presentes no quarto, Pedro Jorge acorda Marisa com um beijo

02:15
Liliana muito preocupada: «Ficar aqui sem ti...» - Big Brother
07:39

Liliana muito preocupada: «Ficar aqui sem ti...»

02:03
Após noite ciúmes, Fábio mostra-se em baixo - Big Brother
12:40

Após noite ciúmes, Fábio mostra-se em baixo

22:39
Liliana acusa Ana pelas costas: «Ela não faz nada! Só faz a comida, não arruma nada» - Big Brother
06:53

Liliana acusa Ana pelas costas: «Ela não faz nada! Só faz a comida, não arruma nada»

21:40
Tenso! Ana perde a paciência com Marisa Susana: «Que mulher forçada» - Big Brother
02:36

Tenso! Ana perde a paciência com Marisa Susana: «Que mulher forçada»

21:27
«Arrogante»: Marisa Susana lança farpas afiadas a Leandro - Big Brother
02:44

«Arrogante»: Marisa Susana lança farpas afiadas a Leandro

20:50
Reconciliação apaixonada: Fábio e Liliana selam as pazes com beijo sem fim - Big Brother
01:03

Reconciliação apaixonada: Fábio e Liliana selam as pazes com beijo sem fim

20:43
Acabou a 'lua de mel'? Fábio e Liliana têm primeiro conflito como casal - Big Brother
03:41

Acabou a 'lua de mel'? Fábio e Liliana têm primeiro conflito como casal

19:30
«Falta um beijo teu»: Pedro Jorge arrisca segredo mesmo em frente a Leandro - Big Brother
01:50

«Falta um beijo teu»: Pedro Jorge arrisca segredo mesmo em frente a Leandro

19:26
Marisa Susana confessa: «Às vezes dá-me jeito ir para ao pé deles» - Big Brother
10:09

Marisa Susana confessa: «Às vezes dá-me jeito ir para ao pé deles»

19:12
Pedro Jorge faz cena de ciúmes por causa de Fábio: «Vejo tudo, não sou parvo» - Big Brother
05:25

Pedro Jorge faz cena de ciúmes por causa de Fábio: «Vejo tudo, não sou parvo»

18:55
Pedro Jorge e Marisa em picardia: «Aceita e ouve» - Big Brother
02:09

Pedro Jorge e Marisa em picardia: «Aceita e ouve»

Esta noite, a Gala do Secret Story entra em modo total de tensão: espelhos que revelam segredos, casais em confronto direto, surpresas do exterior e a definição do TOP 10 prometem agitar a casa.

A gala desta noite do Secret Story promete ser uma das mais intensas da edição. Sob o mote de que “nada fica por revelar”, os espelhos da casa vão refletir aquilo que muitos querem ocultar, num momento que pode abalar a confiança de vários concorrentes e expor tudo o que andou a ser escondido dentro do jogo.

Além disso, hoje ficará definido o TOP 10 desta edição. A gala vai responder à pergunta de todos os domingos: Quem fica e quem sai? Na Gala vai se descobrir quem continua em jogo e quem se despede da casa.

A noite será também marcada por um confronto direto entre dois casais: Dylan e Inês, e Liliana e Fábio. Os quatro vão medir forças num momento decisivo e sabe-se apenas que haverá consequências para o casal perdedor, ainda por revelar.

Nem tudo será tensão: alguns concorrentes vão ainda receber surpresas vindas do exterior. A identidade dos “felizardos” não foi revelada. Uma coisa é certa: esta noite, no Secret Story, nada ficará por revelar. 

Temas: Cristina Ferreira

