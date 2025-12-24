Cristina Ferreira revela uma das maiores resoluções para 2026 e não deixou ninguém indiferente

Cristina Ferreira já começou a traçar metas para o próximo ano e fez questão de as partilhar com os seguidores. A apresentadora recorreu às redes sociais para revelar uma daquelas resoluções que, segundo a própria, não admite desculpas nem adiamentos.

«Fui treinar. O meu cérebro tentou contrariar vezes sem conta. E depois pensei: não é negociável, tens de ir. E fui. Em 2026 vou intensificar. É uma das principais resoluções», escreveu Cristina, numa publicação que rapidamente gerou reação entre os fãs.

A mensagem reflete uma postura de disciplina e compromisso consigo própria, mostrando que o exercício físico vai assumir um papel ainda mais central na sua rotina no próximo ano. Conhecida por defender o equilíbrio entre corpo e mente, Cristina deixa claro que cuidar de si deixou de ser uma opção, passou a ser uma prioridade.

Determinada e sem espaço para negociações internas, Cristina Ferreira entra em contagem decrescente para um novo ano com um objetivo bem definido: intensificar os treinos e manter-se fiel ao compromisso assumido consigo própria. Uma mensagem simples, mas poderosa, que muitos seguidores já admitem querer levar como inspiração para as suas próprias resoluções.