Cristina Ferreira sente-se mal em direto e sai do programa a meio: «Não estou a aguentar»

Cristina Ferreira viveu um momento inesperado em direto durante o 'Dois às 10', programa que conduzia esta manhã, depois de se ter sentido mal-disposta em pleno estúdio.

A apresentadora acabou mesmo por abandonar o programa a meio da emissão, numa altura em que passava uma VT do Secret Story. Ainda que o propósito fosse disfarçar, Gonçalo Quinaz chamou a atenção para a ausência de Cristina, pelo que foi impossível não reparar.

Veja o vídeo:

Pouco tempo depois, a diretora de entretenimento e ficção da TVI regressou ao estúdio e explicou o que estava a acontecer, admitindo que não se estava a sentir bem e teve que sair, algo que ainda podia voltar a acontecer.

“Estou muito mal disposta, não sei o que é que se passa, não sei se é do calor. Estou a falar a sério, não estou a aguentar. Posso ter que sair a qualquer momento outra vez”, confessou em direto, ainda que com algum sentido de humor.

Apesar do desconforto, a apresentadora continuou o programa e não voltou a acontecer um episódio semelhante. Os colegas acabaram por apoiar Cristina Ferreira durante o momento mais delicado da emissão, que terminou com algumas gargalhadas.