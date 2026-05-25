Cristina Ferreira sente-se mal em direto e sai do programa a meio: «Não estou a aguentar»

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Tudo aconteceu em direto esta manhã, mas acabou por se resolver.

Cristina Ferreira viveu um momento inesperado em direto durante o 'Dois às 10', programa que conduzia esta manhã, depois de se ter sentido mal-disposta em pleno estúdio.

A apresentadora acabou mesmo por abandonar o programa a meio da emissão, numa altura em que passava uma VT do Secret Story. Ainda que o propósito fosse disfarçar, Gonçalo Quinaz chamou a atenção para a ausência de Cristina, pelo que foi impossível não reparar. 

Veja o vídeo: 

Pouco tempo depois, a diretora de entretenimento e ficção da TVI regressou ao estúdio e explicou o que estava a acontecer, admitindo que não se estava a sentir bem e teve que sair, algo que ainda podia voltar a acontecer.

“Estou muito mal disposta, não sei o que é que se passa, não sei se é do calor. Estou a falar a sério, não estou a aguentar. Posso ter que sair a qualquer momento outra vez”, confessou em direto, ainda que com algum sentido de humor.

Apesar do desconforto, a apresentadora continuou o programa e não voltou a acontecer um episódio semelhante. Os colegas acabaram por apoiar Cristina Ferreira durante o momento mais delicado da emissão, que terminou com algumas gargalhadas.

Reality em direto?
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