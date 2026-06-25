Sem ideias para as marmitas de praia? Cristina Ferreira tem uma proposta diferente e muito nutritiva

Cristina Ferreira voltou a partilhar um dos seus hábitos alimentares e acabou por gerar atenção nas redes sociais. A apresentadora mostrou uma marmita simples, mas cuidadosamente equilibrada, e deixou ainda uma reflexão sobre a importância de manter uma alimentação saudável no dia a dia.

Na imagem, divulgada através das suas redes sociais, é possível ver uma refeição composta por salmão, beterraba, feijão, courgette e massa de arroz. Uma combinação que mistura proteína, legumes e hidratos de carbono, reforçando a ideia de uma dieta equilibrada e prática para rotinas exigentes.

Juntamente com a fotografia, Cristina Ferreira sublinhou a importância das marmitas como aliadas de um estilo de vida saudável, admitindo que nem sempre consegue seguir este hábito, mas que o considera fundamental para evitar excessos. A apresentadora destacou ainda a flexibilidade na alimentação, defendendo o equilíbrio e a ausência de restrições rígidas.

A partilha rapidamente chamou a atenção dos seguidores, não só pela refeição em si, mas também pela mensagem associada, que reforça uma abordagem mais realista e sustentável ao bem-estar e à alimentação.