Cristina Ferreira começou o dia de uma forma que ninguém esperava

Mesmo num dia cinzento e de chuva, Cristina Ferreira mostrou que a determinação fala mais alto. A apresentadora partilhou, esta manhã, um registo nos stories do Instagram onde surge junto ao mar da Ericeira, depois de ter completado a sua corrida matinal.

«Estava a chover. O mais fácil seria desistir. Mas fui. 5 km feitos 💪», escreveu na legenda da fotografia, onde aparece descontraída, vestida com roupa desportiva e um sorriso de satisfação.

A partilha rapidamente conquistou a atenção dos seguidores, que se habituaram a ver em Cristina um exemplo de disciplina e foco. A comunicadora tem mostrado, ao longo do tempo, que mantém uma rotina ativa e que não deixa que o tempo ou as circunstâncias ditem as suas escolhas.