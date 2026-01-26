Cristina Ferreira não dorme por causa do jet lag. E o que faz às 5h da manhã surpreende qualquer um

Cristina Ferreira já regressou ao trabalho após uma viagem de duas semanas a três países diferentes, na qual contou com a companhia do namorado, João Monteiro.

Mas a madrugada antes de começar a trabalhar não foi fácil. A apresentadora mostrou-se sem sono às 4h30 da manhã por causa do jet lag: «Efeitos da viagem», escreveu nas stories do Instagram.

Uma hora depois, Cristina Ferreira decidiu que era tempo de fazer alguma coisa: «Não se dorme, treina-se», escreveu na legenda da imagem onde ela surge a treinar às 5h43 da manhã.

