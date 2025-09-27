Cristina Ferreira surpreende ao pedir ajuda ao público para tomar decisão importante

Na manhã deste sábado, 27 de setembro, Cristina Ferreira voltou a animar as redes sociais ao partilhar um desabafo sobre os seus planos de viagem para 2026. A apresentadora publicou um carrossel de fotos descontraídas, revelando que já começou a organizar a próxima aventura de janeiro, mesmo enquanto desfrutava de momentos de lazer na Ericeira: “Na Ericeira mas já a organizar as ideias para a viagem de janeiro 😅. Nada como um próximo objetivo para a felicidade de uma contagem decrescente”.

Recordando as viagens que marcaram o seu 2025, Cristina destacou as experiências únicas que viveu em Índia, Tanzânia e Japão. Agora, a dúvida passa por escolher entre novos destinos em África ou continuar a explorar a Ásia, continente que ainda lhe reserva muitos lugares por conhecer.

Para não decidir sozinha, lançou um desafio aos seguidores: “Vou passar a tarde a pesquisar que é quase tão entusiasmante como ir. ✨ E vocês, apanhavam um avião para onde? Qual é a vossa viagem de sonho? 😉”

A publicação rapidamente gerou uma onda de comentários, com fãs a sugerirem destinos variados e a partilhar experiências de viagens, reforçando a interação constante entre Cristina e o seu público.